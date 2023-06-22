تكريم الشاعر ميشال جحا في قصر الاونيسكو برعاية وزير الثقافة

كرم الشاعر الكبير الدكتور ميشال جحا في قصر الاونيسكو -بيروت في حضور حشد كبير من الفاعليات والشخصيات الثقافية والادبية والاجتماعية والإعلامية، وكان التكريم من تنظيم نادي الشرق لحوار الحضارات برعاية وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى.