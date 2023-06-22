الاب نصر للـLBCI عن إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة: ما هي الدوافع الحقيقية خلف هذا القرار؟

كشف الامين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب يوسف نصر أن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي كان قد أكد للمدارس قبل أيام قليلة، خلال اجتماع، أن الامتحانات الرسمية لكافة الشهادات الرسمية قائمة وفي موعدها، مشيرا إلى أن الجميع تفاجأ بقرار إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة.



وسأل الاب نصر، خلال مداخلة في "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI :" ما هي الدوافع الحقيقية لاتخاذ هكذا قرار؟".



وطالب الامين العام للمدارس الكاثوليكية اعتماد النتائج المدرسية في آلية الترفّع إلى الصفوف الاعلى، مشيرا إلى أنها الوسيلة التي ممكن أن تنقذ ما تبقّى من الوضع المدرسي الحالي.



واعتبر أنه عند اتخاذ هكذا قرار يجب اعتماد حلّ بديل لضمان جودة التربية، ورأةىأننا أمام واقع تربوي غير سليم.