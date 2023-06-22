رئيس رابطة التعليم الاساسي في المدارس الرسمية للـLBCI: نسعى لمعرفة القطبة المخفية وراء الغاء الشهادة المتوسطة

اعتبر رئيس رابطة التعليم الاساسي في المدارس الرسمية حسين جواد ان الامتحانات الرسمية يجب أن تحصل.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "وزير التربية كان يؤكد في كلّ مرّة ان الامتحانات حاصلة للشهادتين، وتفاجأنا بإلغائه الشهادة المتوسطة لهذه السنة والاسباب غير مقنعة، ونرفض الغاء شهادة البريفيه".



وسأل:"كيف باستطاعة قوى الامن الداخلي أن تؤمن حسن سير عمل الانتخابات البلدية على صعيد كل لبنان، بينما هي غير قادرة على تأمين حسن سير عمل 400 مركز في الامتحانات الرسمية؟".



وقال "نسعى لمعرفة القطبة المخفية وراء الغاء الشهادة المتوسطة".



واضاف "لدينا موقف وقد نلجأ الى مقطعة الامتحانات كتعليم اساسي".









































