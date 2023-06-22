لودريان من بكركي: سأسعى إلى وضع أجندة إصلاحات لكن الحل في الدرجة الأولى يأتي من اللبنانيين

أكد الموفد الفرنسي جان إيف لودريان من بكركي ان "هدف الزيارة المساعدة على الخروج من الأزمة التي يعانيها لبنان وكان لنا لقاء مطول مع البطريرك الراعي تطرقنا خلاله الى الأزمة السياسة والاجتماعية وشرحت للبطريرك أهمية مهمتي وسنتواصل مع كل الأفرقاء في لبنان للإسراع في الخروج من الأزمة السياسية".



أضاف:"سأسعى إلى وضع أجندة إصلاحات تعطي الأمل بإخراج لبنان من أزمته ولا أحمل أي طرح لكنني سأستمع الى الجميع والحل في الدرجة الأولى يأتي من اللبنانيين".