جعجع: لودريان لم يأتِ لإقناعنا بفرنجية أو غيره

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بعد لقائه الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، أن التواصل والحوار لم ينقطعا أبداً مع المسؤولين الفرنسيين في الماضي، مشددا على أن لودريان لم يأتِ لإقناعنا برئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو غيره ولم يطرح أي اسمٍ للرئاسة.



وأوضح أن لودريان يسعى لإيجاد الحلول وهو مُرحّب به مثل أي موفدٍ أجنبي آخر، معتبرا أن المسألة الرئاسية مرتبطة بالداخل اللبناني والنواب والكتل في البرلمان.



ورأى جعجع أن موضوع الرئاسة بحاجة إلى 128 نائبا والملف لا يتطلب تدخلا دوليا.