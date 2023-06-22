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وزارة الصحة العامة تعلن إقفال إثني عشر مركزًا تجميليا

أخبار لبنان
2023-06-22 | 05:42
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وزارة الصحة العامة تعلن إقفال إثني عشر مركزًا تجميليا
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وزارة الصحة العامة تعلن إقفال إثني عشر مركزًا تجميليا

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "فرق التفتيش التابعة لمديرية العناية الطبية في وزارة الصحة  العامة كشفت عن عمل عدد من مراكز التجميل في محافظة النبطية ومنطقة دير الزهراني من دون تراخيص قانونية.

بناء عليه عمدت المديرية بتوجيهات من وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إلى إقفالها مع التأكيد على عدم التساهل على الإطلاق حيال عدم الإلتزام بالضوابط القانونية الموضوعة لمراكز التجميل.  

والمراكز هي التالية:

VIP- حوراء بلوط – موني ابراهيم – Bella House – Ovla Beauty – زينب مظلوم – Fiori – Rana Spa – زينب قبيسي – Roudy Beauty Clinic – رشا فهد – Chivime Beauty Day. 

 

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