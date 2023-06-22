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بوحبيب بحث مع تيرنر في تداعيات وجود النازحين على المجتمع اللبناني واقتصاده

بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة سكوت تيرنر في تداعيات وجود النازحين على المجتمع اللبناني واقتصاده. واكد تيرنر دعم بلاده للجهود التي يبذلها لبنان من خلال استضافته للنازحين السوريين.