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حبيب: زيادة رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
أخبار لبنان
2023-06-22 | 06:58
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حبيب: زيادة رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
عرض رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اليوم مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، مشاريع مصرف الإسكان ومسار آلية الإقراض، إضافةً إلى الجهود التي يبذلها المصرف في سبيل خدمة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وقال حبيب بعد اللقاء : "زرنا الوزير يوسف الخليل اليوم لشكره على المرسوم الذي رفعه ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار إلى مقام مجلس الوزراء، والقاضي بزيادة رأسمال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً، على أمل أن يقرّ مجلس الوزراء المرسوم في القريب العاجل.
علماً أن الكتاب موضوع المرسوم، سبق وأرسله مجلس إدارة مصرف الإسكان إلى وزارة المال منذ تاريخ 2 – 12 – 2019، والحمد لله أصبح اليوم في عهدة مجلس الوزراء بعد خمس سنوات من الانتظار.
كذلك عرضنا عليه مشاريع مصرف الإسكان والعقبات التي يواجهها المقترضون لتأمين المستندات المطلوبة في ظل إضراب موظفي القطاع العام.
وتلمّسنا من وزير المال كل دعم لمشاريع مصرف الإسكان وخدماته التي تشكّل باب أمل لذوي الدخل المحدود والمتوسّط في ظل الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون".
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