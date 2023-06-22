باسيل بحث وسفيرة إيطاليا في أزمة النازحين والمخاطر المتأتية على البلدين

باسيل بحث وسفيرة إيطاليا في أزمة النازحين والمخاطر المتأتية على البلدين

إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، وجرى البحث في أزمة النازحين، والمخاطر المتأتية على البلدين.



وأكد باسيل على أهمية الدور الذي يمكن لإيطاليا أن تقوم به لتعديل المقاربة الأوروبية، خصوصًا أن المعاناة اللبنانية والإيطالية مشتركة ومتماثلة والمخاطر واحدة وتتمثل في كثافة النزوح التي من شأنها أن تصل إلى تفجير مجتمعي خطر.