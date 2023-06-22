تفعيل الإتفاقيات بين لبنان والسعودية بين سلام وشقير

تفعيل الإتفاقيات بين لبنان والسعودية بين سلام وشقير



إستقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، بحضور مدير عام الوزارة الدكتور محمد أبو حيدر.



وخصص الإجتماع لتحضير الإتفاقيات الإقتصادية التي كانت متوقفة منذ عام ٢٠١٦ مع المملكة لإعادة احيائها وتفعيلها في أسرع وقت ممكن، وذلك إستكمالًا للزيارة الأخيرة التي قام بها سلام للمملكة العربية السعودية وبهدف الإستفادة من الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها الزيارة أولًا ومن عامل الوقت لتسريع فتح الأسواق السعودية أمام صادرات لبنان ثانيًا.