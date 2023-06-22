بيان لحجار حول برنامج أمان... هذا ما أعلنه

بيان لحجار حول برنامج أمان... هذا ما أعلنه

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار حول برنامج أمان بيانًا أعلن فيه أن عملية الدفع للمستفيدين من برنامج أمان والذي بلغ عددهم لغاية الآن 93,676 أسرة لبنانية ستبدأ يوم الإثنين 26 حزيران على أن تستمر على مدى يومين، أي 26 و 27 حزيران.



وسيحصل عدد من المستفيدين على الدعم المدرسي لأولادهم المسجلين في مدارس رسمية. وتصل قيمة المساعدات التي سيتم تحويلها إلى 12,309,900 دولار أميركي.