الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان لحجار حول برنامج أمان... هذا ما أعلنه

أخبار لبنان
2023-06-22 | 09:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان لحجار حول برنامج أمان... هذا ما أعلنه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بيان لحجار حول برنامج أمان... هذا ما أعلنه

بيان لحجار حول برنامج أمان... هذا ما أعلنه

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار حول برنامج أمان بيانًا أعلن فيه أن عملية الدفع للمستفيدين من برنامج أمان والذي بلغ عددهم لغاية الآن 93,676 أسرة لبنانية ستبدأ يوم الإثنين 26 حزيران على أن تستمر على مدى يومين، أي 26 و 27 حزيران.

وسيحصل عدد من المستفيدين على الدعم المدرسي لأولادهم المسجلين في مدارس رسمية. وتصل قيمة المساعدات التي سيتم تحويلها إلى 12,309,900 دولار أميركي.

أخبار لبنان

وزير الشؤون الإجتماعية

هكتور حجار

LBCI التالي
أسرار الصحف 22-06-2023
لمن يبيع الاوهام للمودعين...هذه هي الحقيقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-05-26

وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: رفضنا اعطاء اللاجئين السوريين المساعدات بالدولار لأن الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-30

هكتور حجار لـ "الأحد مع ماريو": ورقة الوزير عصام شرف الدين وخطة الرئيس دياب لعودة النازحين يجب ان توضع على الطاولة وبحضور العميد بيسري والوزراء المعنيين يمكننا اكمال المفاوضات مع الجانب السوري

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-30

هكتور حجار لـ "الأحد مع ماريو": عندما قررنا القيام بالعودة الآمنة تكثف الاتصالات والمساعدات على النازحين ليبقوا هنا وهناك قسم من الدول غير راضِ على العودة وتحت شعار الانسانية تقف سياسات أبعد من ذلك كالدمج

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-30

هكتور حجار لـ "الأحد مع ماريو": نريد الداتا لأننا نعرف ان هناك الآلاف من السوريين الذين يخرجون ويدخلون الى لبنان عبر المعابر الشرعية كلّ عام ونعتقد انهم مسجلون كنازحين وهناك منظمات دولية كثيرة تتاجر بالنزوح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:22

باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان بملف النزوح وأحد شروط تسليم "الداتا" إعطاء إقامة لكل النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مهرجان حومال للموسيقى... مساحات لشبان وشابات لابراز مواهبهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شورى الدولة يقبل طعن المصارف... فماذا عن إسترداد الودائع؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-06-21

بعد جدل "الشوكولا مو"... سلاف فواخرجي تدافع عن نضال الأحمدية!

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-21

مواد منتهية الصلاحية في سوبرماركت في الفرزل ... وتوقيف صاحبها

LBCI
آخر الأخبار
23:53

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 6 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

LBCI
اقتصاد
03:39

مجلس شورى الدولة: قبول المراجعة المقدّمة من جمعية المصارف على خلفيّة قرار الحكومة إلغاء جزء كبير من التزامات المركزي بالعملات الأجنبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

هل ينجح أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في إعادة تشكيل نظام إقتصادي عالمي يكون أكثر عدلًا وتضامنًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً غادر بيروت متوجها الى هنغاريا... وبطولة العالم تنطلق السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عباس سلهب ومحمود جلول يخوضان معركة الأولمبياد الخاص في برلين بإسم لبنان عن فئة السباحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مهرجان حومال للموسيقى... مساحات لشبان وشابات لابراز مواهبهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شورى الدولة يقبل طعن المصارف... فماذا عن إسترداد الودائع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف أحيت بيروت عيد الموسيقى هذه السنة؟

LBCI
أخبار دولية
13:15

دعوة عشاء سنوي وجهها البخاري إلى السفراء العرب والأجانب... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

لو دريان في بيروت... المبادرة الفرنسية السابقة في خبر كان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:33

قرش يثير الرعب في جونية... وهذا ما كشفه رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:32

لمن يبيع الاوهام للمودعين...هذه هي الحقيقة

LBCI
أخبار لبنان
10:03

لقاء لودريان باسيل: الاجواء ايجابية.. وباسيل تبلّغ أنّ المرحلة السابقة طويت

LBCI
منوعات
15:37

تطورات مقلقة كشفها خفر السواحل الأميركي حول عملية البحث عن الغواصة المفقودة

LBCI
منوعات
06:38

قصة صادمة... خدّر زوجته كل ليلة ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها أثناء نومها!

LBCI
اقتصاد
03:39

مجلس شورى الدولة: قبول المراجعة المقدّمة من جمعية المصارف على خلفيّة قرار الحكومة إلغاء جزء كبير من التزامات المركزي بالعملات الأجنبية

LBCI
اخبار البرامج
09:52

بعد مرور أكثر من 5 سنوات على جريمة قتل هزت لبنان... مصافحة بين والد القاتل وإبن الضحية!

LBCI
أخبار لبنان
09:08

لقاء فرنجية لودريان ايجابي: الفرنسيون يبحثون عن حل متكامل للازمة يشارك فيه جميع الفرقاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More