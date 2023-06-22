الحلبي كرر إنزعاجه من قرار مجلس الوزراء الذي وصفه بغير التربوي والإرتجالي

غداة قرار مجلس الوزراء الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة خلافا لقرار وزير التربية، أعلن الوزير عباس الحلبي أن الوزارة ستعلن عن موقفها النهائي لناحية اعطاء افادات بدلا من شهادة الـbrevet او اعتماد العلامات المدرسية.



الحلبي كرر انزعاجه من قرار مجلس الوزراء الذي وصفه بغير التربوي والارتجالي. وما يحمل ذلك من خطر على الشأن التربوي في لبنان.