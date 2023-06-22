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ريما فرنجية أطلقت "مهرجان إهدنيات الدولي" ورزنامة صيف إهدن 2023
أخبار لبنان
2023-06-22 | 13:24
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ريما فرنجية أطلقت "مهرجان إهدنيات الدولي" ورزنامة صيف إهدن 2023
وزير السياحة شدد على أهمية السياحة في تنمية الاقتصاد الوطني
أطلقت السيدة ريما سليمان فرنجية "مهرجان إهدنيّات الدولي"، ورزنامة صيف إهدن 2023 خلال احتفال في مبنى الكبرى الأثري في إهدن، بحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، ممثل وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه، رئيس اتحاد بلديات زغرتا - إهدن زعني خير، ممثل رئيس بلدية زغرتا - إهدن حنا غسطين، الفنانين ناصيف زيتون وجوزيف عطية، شخصيات اعلامية وصحافية وفنية ومجموعة صناع المحتوى والمؤثرين.
فرنجية
بداية، أعلنت مؤسسة "مهرجان إهدنيات الدولي" ريما فرنجية إطلاق رزنامة إهدن لعام 2023 التي "جمعت أكثر من 200 مؤسسة سياحية بين القطاع الخاص والجمعيات، والمبادرات الفردية. وتهدف هذه الرزنامة إلى إبراز 100 نشاط سيتم تنظيمها خلال 100 يوم في إهدن، بالإضافة إلى إطلاق "مهرجان إهدنيات الدولي"، الذي سيستضيف هذا العام نجوماً شباباً من لبنان والوطن العربي، ويهدف دائماً إلى دعم القضايا الإنسانية ونشر الوعي البيئي".
وأشارت الى أن "ما يميّز إهدن كونها واحدة من أعرق المصايف في لبنان، والتي تتميز بغناها التاريخي والثقافي والديني والبيئي هو أبناؤها الذين يصنعون فرقًا كبيرة بكرمهم وحسن ضيافتهم وروحهم الجميلة".
وأكدت أهمية الاقتصاد الدائري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وإنماء الريف، كما الدور الحيوي الكبير الذي يلعبه القطاع السياحي في خلق فرص عمل مستدامة موسمية أو دائمة، بدعم التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأملت إطلاق رزنامة سياحية وطنية شاملة، تضمّ المناطق اللبنانية كافة وتشجع على السياحة في فصول لبنان الأربعة.
نصار
بدوره، شدد وزير السياحة على أهمية السياحة في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي لا سيما دعم الطاقات الشبابية الإبداعية التي يجمعها حب هذا الوطن رغم كل الظروف.
وأثنى على فكرة تنظيم 100 نشاط خلال 100 يوم في إهدن، بالإضافة إلى دور الشباب في تنظيم هذا الحدث الجميل، الذي ربط بين أصالة إهدن والحداثة، لتكون هذه المنطقة نقطة استقطاب للأذواق والفئات العمرية كافة، ومساحة متاحة للفرح والاستجمام لكل أبناء الوطن.
وهنأ "مهرجان إهدنيات الدولي" على عزيمته واستمراره في تقديم الأفضل، ليعتبر من أهم مهرجانات لبنان، مؤكدا ضرورة العمل مع فاعليات إهدن لجعل هذه المدينة الاستثنائية، الوجهة الأهم والأغنى سياحيًا في صيف 2024.
فلحه
من جهته، شدد الدكتور فلحه ممثلا وزير الإعلام على الدور الكبير للإعلام في تظهير جمال لبنان وصورته الحقيقية، مؤكدا دعم الوزارة لكل مبادرة تخدم المصلحة العامة.
وأكد دعمه "الدائم لإهدن ومبادراتها ومهرجانها"، متمنيا أن "تجمع المحبة والفرح كل أبناء لبنان".
مسعود
وتحدث كريم مسعود عن رزنامة صيف إهدن لعام 2023، التي ترتكز على 10 فئات سياحية: السياحة الدينية، الرياضية، الفنية، الثقافية، البيئية، التربوية وغيرها، شارحا أهدافها التنموية والسياحية، وعرّف الحضور على التعاون بين "Ehden Seasons" وتطبيق "كزدرني"، حيث يمكن لأي شخص تحميل هذا التطبيق والتعرف على نشاطات إهدن خلال صيف 2023.
مهوس
وعرضت إيفيلينا مهوّس لفعاليات "مهرجان إهدنيّات الدولي"، الذي يضم هذا العام أبرز النجوم اللبنانيين والعرب، وسيفتتح المهرجان أولى حفلاته مع الفنان ناصيف زيتون في ١٠ آب، وسيقدم الكوميدي "جون أشقر" عرض "Stand Up Comedy Show" بعنوان "وين عايش" في ١٢ آب. وفي ١٨ آب، ينضم "أخرس" إلى مسرح إهدنيات الذي يتّسع لـ ٢٥٠٠ شخصًا، وهو الأكبر في لبنان. كما سيقدم الفنان جوزيف عطية حفلاً في ٢٤ آب، وسيختتم "مهرجان إهدنيات الدولي" في ٢٦ آب بحفل شبابي بعنوان "Dancing Moon"، مع الموسيقيين DJ Tmak و DJ Bibb".
وقالت: "كل الطرق بتودي على إهدن"، وبالحب إهدن بتستقبلكم".
أخبار لبنان
ريما فرنجية
مهرجان إهدنيّات الدولي
إهدن
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