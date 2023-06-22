بولا يعقوبيان للـLBCI: زيارة لودريان ليست فقط للاستطلاع

كشفت النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI أن زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ليست فقط للاستطلاع لأن فرنسا تعرف التفاصيل وانما لشرح المبادرة الماضية واستشراف إمكانية وجود مرشح غير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قادر على الحصول على الأكثرية.