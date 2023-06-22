السفير الإيراني لبّى دعوة السفير السعودي: نستبشر خيراً بما يجري من حراك وتطورات

تغريدة لافتة للسفير الإيراني...

غرّد السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني عبر حسابه على تويتر، قائلا: "إحترامي وتقديري لسعادة السفير وليد بخاري على دعوته الكريمة. نستبشر خيراً بما يجري من حراك وتطورات، ونأمل أن تظلّل في وقت قريب أجواء الوفاق والتلاقي العلاقات بين جميع بلدان المنطقة، لما فيه خير ورفاه أمتنا وشعوبنا".

يذكر أن السفير الإيراني كان قد لبّى مساء اليوم دعوة عشاء سنوي وجّهها السفير السعودي إلى السفراء العرب والأجانب في فندق فينيسا.