السفير الإيراني لبّى دعوة السفير السعودي: نستبشر خيراً بما يجري من حراك وتطورات

إحترامي وتقديري لسعادة السفير وليد بخاري على دعوته الكريمة. نستبشر خيراً بما يجري من حراك وتطورات، ونأمل أن تظلّل في وقت قريب أجواء الوفاق والتلاقي العلاقات بين جميع بلدان المنطقة، لما فيه خير ورفاه أمتنا وشعوبنا.@bukhariwaleeed pic.twitter.com/1n8ocX50qg
— مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) June 22, 2023
إحترامي وتقديري لسعادة السفير وليد بخاري على دعوته الكريمة. نستبشر خيراً بما يجري من حراك وتطورات، ونأمل أن تظلّل في وقت قريب أجواء الوفاق والتلاقي العلاقات بين جميع بلدان المنطقة، لما فيه خير ورفاه أمتنا وشعوبنا.@bukhariwaleeed pic.twitter.com/1n8ocX50qg