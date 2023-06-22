السفير السعودي يقيم عشاء تحت عنوان "الديبلوماسية المستدامة"

أقام السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري عشاء سنويٍا في فندق فينيسا، دعا اليه السفراء العرب والأجانب، ومن ضمنهم السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، الذي جلس الى طاولة السفير البخاري، كما شارك في العشاء القائم بأعمال السفارة السورية.



ويندرج هذا العشاء تحت عنوان "الديبلوماسية المستدامة" التي تهدف من خلالها المملكة إلى خلق شبكة أمان دولية للبنان، وذلك بالتعاون مع مختلف الدول والجهات الدولية.



وأكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي حضر العشاء، أن هذه الدعوة هي تكريم للبنان. كما أكد أن علاقة لبنان بالمملكة على المستویین الرسمي والشعبي قدیمة ومتجذرة.