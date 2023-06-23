البستاني للـLBCI: سيكون للودريان زيارة ثانية قريبًا وعلى الحل أن يكون "لبناني-لبناني"

البستاني للـLBCI: سيكون للودريان زيارة ثانية قريبًا وعلى الحل أن يكون "لبناني-لبناني"

أكدت النائبة ندى البستاني أن "لودريان كان واضحًا وهو هنا للإستماع للجميع، مشيرة إلى أنه سيكون له زيارة ثانية قريبًا."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، لفتت إلى أننا "شددنا وباسيل على أن يكون الحل "لبناني-لبناني" وتوافقيًا وأن توافق عليه كل القوى السياسية من دون تحد."