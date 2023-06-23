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قيومجيان للـLBCI: الفرنسيون يبحثون اليوم عن مبادرة جديدة
أخبار لبنان
2023-06-23 | 04:18
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قيومجيان للـLBCI: الفرنسيون يبحثون اليوم عن مبادرة جديدة
قيومجيان للـLBCI:زيارة لودريان استطلاعية "على أمل أن يعود بمرحلة لاحقة ويحمل التوافق"
أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ريتشارد قيومجيان أنّ زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان هي استطلاعية "على أمل أن يعود بمرحلة لاحقة ويحمل التوافق".
وشدد على أنّ لودريان لم يطرح اسمًا، مشيرًا الى أنّ الفرنسيين يبحثون اليوم عن مبادرة جديدة وأفق جديدة للحل.
وقال في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI: "ابدينا رأينا وطرحنا بالموضوع وهو الالتزام بالدستور والتقيد بالمسار الديمقراطي ومن يبنتخبه مجلس النواب فليكن الرئيس".
وكشف أن لودريان أتى على ذكر كلمة حوار وذلك للتوافق على رئيس الجمهورية، لافتًا الى أن هناك شقين للحوار إما حوار عن المشاكل السياسية والاقتصادية أمّا اليوم فالتركيز هو على الحوار لانتخاب رئيس.
أخبار لبنان
قيومجيان
الرئيس
لودريان
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