ظافر ناصر للـLBCI: موقفنا واضح ومقاربتنا ثابتة

ظافر ناصر للـLBCI: موقفنا واضح ومقاربتنا ثابتة

أعلن أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر أن لقاء الرئيس وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط مع لودريان يحصل بعد ظهر اليوم.



وأكد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "موقفنا واضح ومقاربتنا ثابتة وهناك عجز لدى الفريقين في البلد لانتخاب رئيس للجمهورية، وكل محطة من المحطات تؤكد صوابية هذه النظرة."



وأشار إلى أن ترك الرئيس جنبلاط رئاسة الحزب لا يعني تركه الحياة السياسية، قائلًا إنه "إذا قرر جنبلاط ترك السياسة، فالسياسة لا يمكن أن تتركه."