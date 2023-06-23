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ميقاتي من مطار بيروت: لبنان لا يمكن أن يكون لا ممرًا ولا مصدّرًا لأي ممنوعات

ميقاتي من مطار بيروت: نسعى أن يكون المطار الصورة المشرقة للبنان

أكّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المجهود الذي تقوم به الجمارك اللبنانية لمراقبة "كل ما يمكن مراقبته في مطار بيروت"، قائلًا: "لا يمكن أن يكون لبنان لا ممرًا ولا مصدرًا لأي ممنوعات".



وقال: "نسعى جاهدين إلى أن يكون المطار الصورة المشرقة للبنان وتفقدنا الهبة الألمانية وهي السكانر". وأضاف: "نعد الدول الأجنبية والخارجية بأن المطار آمن وارتفعت نسبة المراقبة للحقائب ويوجد أيضًا كاميرات لمراقبة أي حركة تحصل في المطار لأنه يهمنا أمن المطار".



وشدد على أنّ المطار هو واجهة لبنان والبوابة التي يدخل منها كل مسافر ويجب ان تكون الصورة الناصعة والمشرقة.



وشكر ميقاتي في ختام كلمته "كل ّمن قدّم الهبات الى مطار بيروت وجمعية إرادة التي ساهمت بإنارة نفق المطار"، وشكر كل القوى الامنية المشرفة على المطار، قائلًا: "هدفنا أن يكون المطار الصورة المشرقة للبنان".