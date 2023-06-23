الولايات المتحدة والأمم المتحدة تعلنان عن بدء تنفيذ برنامج دعم الجيش اللبناني

في 23 من حزيران الحالي، ستبدأ الولايات المتحدة والأمم المتحدة بصرف مبالغ نقدية للجيش اللبناني في إطار "برنامج دعم سبل العيش".هذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته 55.5 مليون دولار، سيوفر دعمًا ماليًا مؤقتًا لأكثر من 70 ألف عنصر من الجيش اللبناني. وستوفر هذه المساعدات للمستحقين من الجيش اللبناني مائة دولار شهريًا لمدة ستة أشهر.وسيساعد هذا البرنامج في التخفيف من بعض الصعوبات الإقتصادية التي يواجهها عناصر الجيش اللبناني الذين يبذلون جهودًا جبارة في سبيل خدمة بلدهم، مما يساهم، في نهاية المطاف، في الأمن والإستقرار العام في المنطقة بأكملها. وكجزء من البرنامج الذي تموله الولايات المتحدة، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مزود خدمة مالي على مستوى البلاد لصرف هذه الأموال لعناصر الجيش اللبناني المستحقين.وهناك برنامج آخر خاص بعناصر قوى الأمن الداخلي، وهو بقيمة 16.5 مليون دولار، كان قد بدأ أيضًا في شهر نيسان في المساهمة لمدة ستة أشهر بالدعم المالي لعناصر قوى الأمن الداخلي.وبدء المدفوعات النقدية هو دليل ملموس على إلتزام الولايات المتحدة المستمر بتعزيز مؤسسة رئيسية تتجاوز الحدود الطائفية وتبقى ضرورية لاستمرار أمن لبنان واستقراره.