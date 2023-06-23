كلاّس سلّم السفير السعودي دعوة لحضور افتتاح بيروت عاصمة الشباب العربي

سلمّ وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاّس سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، دعوة رسمية موجهة الى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة في المملكة، لحضور حفل افتتاح "بيروت عاصمة الشباب العربي2023" المقرر في العشرين من شهر تموز المقبل، متمنياً مشاركته لما لها من قيمة مُضافة.



وبحث كلاّس مع السفير السعودي في الأوضاع العامة، وأشاد بـ"الديبلوماسية التوافقية التي ينتهجها".