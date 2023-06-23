منتخب لبنان للـ"ميني فوتبول" يعتذر عن عدم المشاركة في كأس العالم لكرة القدم المصغرّة لمشاركة إسرائيل

دنش: الانسحاب شرف للاتحاد اللبناني للميني فوتبول



اعتذر منتخب لبنان للـ"ميني فوتبول" عن عدم المشاركة في كأس العالم لكرة القدم المصغرّة المقام في الامارات بسبب مشاركة إسرائيل.



وأكّد الامين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم المصغرة أحمد دنش أن أعضاء الاتحاد مارسوا قناعاتهم الوطنية والشخصية، مشدّدًا على أن هذا الانسحاب شرف للاتحاد اللبناني للميني فوتبول.



الدنش قال: "نحن اتحاد لبناني مستقل له ادارته ولكن هناك أنظمة وقوانين ترعاها الحكومة اللبنانية ونعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة وتم تأسيسنا بموجب مرسوم صادر عن وزارة الشباب والرياضة وبالتالي مقيّدون ولسنا مخيرين بموضوع الانظمة والقوانين اللبنانية التي تقول إنه ممنوع التعاطي مع الكيان الصهيوني وهذا ما نمتثل اليه"، واشار الدنش الى قناعات شخصية لأعضاء الاتحاد في هذا الموضوع بعيدًا عن الانظمة والقوانين.



وفيما شرح أنّ التصفيات انتهت وكان لبنان دعي الى بطولة العالم "للميني فوتبول"، أكّد أن الاتحاد لم يكن على علم بوجود اسرائيل في القرعة أو في كأس العالم، مشيرًا الى أن الفريق اللبناني هو الاكثر حضورًا على صعيد المنتخبات الدولية.



وتجدر الاشارة الى أن لبنان أتى في سحب القرعة، ضمن المجموع D التي تضم رومانيا، إسبانيا، والولايات المتحدة الاميركية، أما اسرائيل فاتت في المجموعة C حيث ستتنافس مع تشيكيا، اوكرانيا وتايلند واذا تأهل الفريقان سيتنافسان وجهًا لوجهٍ.



وقد شدد الدنش على أن القرار بالانسحاب أتى قبل سحب القرعة.