ميقاتي إستقبل مفتي موسكو

ميقاتي إستقبل مفتي موسكو



إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مفتي موسكو ورئيس "الجمعية الدينية لمسلمي روسيا" ألبير كرجانوف بعد ظهر اليوم في السراي، في حضور سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف والدكتور وسيم قلعجية.



ويزور مفتي موسكو لبنان على رأس وفد من الجمعية.