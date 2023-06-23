حمية من مطار بيروت: مسألة تصدير البضائع وحقائب الركاب على سلم الأولويات

حمية من مطار بيروت: مسألة تصدير البضائع وحقائب الركاب على سلم الأولويات

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية من مطار بيروت أن مسألة تصدير البضائع وحقائب الركاب على سلم الأولويات لأن المصدر يجب أن نعطيه أهمية كبرى في المطار.



وأشار إلى أننا سنبدأ ورشة عمل لتغيير سجاد المطار وتم تأمين التمويل لإضاءة نفق المطار بالطاقة الشمسية.