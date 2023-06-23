الجميل: لقاء صريح مع لو دريان وتقدّمنا بخارطة طريق لاستعادة الدولة لسيادتها

كشف رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، عبر حسابه على تويتر، أن اللقاء مع الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان كان صريحا، وتمّ عرض مقاربة الكتائب للملف الرئاسي.



وتقدّم حزب الكتائب بخارطة طريق مكتوبة لحلٍّ مبني على استعادة الدولة لسيادتها ورفع الوصاية المفروضة عليها وإجراء الإصلاحات المطلوبة لإخراج الشعب اللبناني من عمق الازمة.