الجميل: لقاء صريح مع لو دريان وتقدّمنا بخارطة طريق لاستعادة الدولة لسيادتها

لقاء صريح مع الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف #لودريان عرضنا خلاله مقاربة الكتائب للملف الرئاسي. كما تقدمنا بخارطة طريق مكتوبة لحلٍّ مبني على استعادة الدولة لسيادتها ورفع الوصاية المفروضة عليها وإجراء الإصلاحات المطلوبة لإخراج الشعب اللبناني من عمق الازمة.@JY_LeDrian… pic.twitter.com/PjoOjtNKGQ
— Samy Gemayel (@samygemayel) June 23, 2023
لقاء صريح مع الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف #لودريان عرضنا خلاله مقاربة الكتائب للملف الرئاسي. كما تقدمنا بخارطة طريق مكتوبة لحلٍّ مبني على استعادة الدولة لسيادتها ورفع الوصاية المفروضة عليها وإجراء الإصلاحات المطلوبة لإخراج الشعب اللبناني من عمق الازمة.@JY_LeDrian… pic.twitter.com/PjoOjtNKGQ