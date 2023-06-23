الصليب الأحمر اللبناني يطلب من اللبنانيين الصلاة على نية جورج كتانة

طلب الصليب الأحمر اللبناني من اللبنانيين في منشور الصلاة على نية شفاء الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة.وجاء في المنشور: "نظرًا للوعكة الصحية الطارئة التي ألمت بأمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، يتمنى الصليب الأحمر اللبناني من أفراد عائلة الجمعية والأصدقاء والداعمين والمحبين الصلاة والدعاء كل على طريقته على نية شفائه."