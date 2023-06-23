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مولوي: لإزالة كافة التعديات على الأملاك العامة الممتدة على الطريق الدولي من مدخل صور من جهة جل البحر - العباسية
أخبار لبنان
2023-06-23 | 07:01
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مولوي: لإزالة كافة التعديات على الأملاك العامة الممتدة على الطريق الدولي من مدخل صور من جهة جل البحر - العباسية
كتاب من مولوي حول المخالفات والتعديات الحاصلة على الأملاك العامة الممتدة على الطريق الدولي من مدخل مدينة صور
وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى محافظة لبنان الجنوبي حول المخالفات والتعديات الحاصلة على الأملاك العامة الممتدة على الطريق الدولي من مدخل مدينة صور من جهة جل البحر - العباسية، طالبا تكليف القطعات الاقليمية المعنية في قوى الامن الداخلي للعمل على إزالة كافة المخالفات المذكورة.
أخبار لبنان
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