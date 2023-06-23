الدويهي طَرَح خارطة طريق للاستحقاق الرئاسي خلال لقاء لودريان

الدويهي طَرَح خارطة طريق للاستحقاق الرئاسي خلال لقاء لودريان

اعلن النائب ميشال الدويهي بعد لقاء لعدد من نواب التغيير مع الموفد الفرنسي، في بيان، انه طَرَح خارطة طريق للاستحقاق الرئاسي هي التالية:



اولاً: الذهاب الى دورات متتالية في مجلس النواب حتى يُنتَخب رئيس حسب الأصول الدستورية واحتراما للمسار الديمقراطي السليم.



ثانياً: الدعوة لعقد حوار بين الأفرقاء في لبنان لا يمكن ان يكون جائزة ترضية لفريق يعطل الانتخابات الرئاسية منذ اكثر من ٨ اشهر، اضافة الى ان جميع الحوارات منذ سنوات عديدة لم ينتج عنها الا منطق المحاصصة والتسويات على حساب الدولة ولبنان واللبنانيين.



ثالثا: نتطلع الى انتخاب رئيس جديد بأسرع وقت وتشكيل حكومة تضع رؤية انقاذية للبنان.



رابعًا: وفي هذا السياق لا بد من ملاحظة، ان لبننة هذا الاستحقاق ما زال ممكناً، اذا قررت جميع القوى ان تلتزم بما يمليه علينا الدستور.