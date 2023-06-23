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في الكواليس ... حديث عن كيفية مواصلة مصرف لبنان عمله بعد انتهاء ولاية سلامة
أخبار لبنان
2023-06-23 | 11:19
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في الكواليس ... حديث عن كيفية مواصلة مصرف لبنان عمله بعد انتهاء ولاية سلامة
قبل 37 يوما على انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة, أفادت معلومات الـLBCI بأنّ البحث لا زال مستمرا في الكواليس في كيفية مواصلة مصرف لبنان عمله بعد انتهاء ولاية سلامة في ٣١ تموز المقبل في حال استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية.
وأشارت المعلومات إلى أن الحديث عاد لجهة ما يسمى بتمديد إداري للحاكم ولكن المشكلة تكمن في من سيتبنى هذا الطرح إضافة إلى أنه يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وهذا ما ليس متوفرا.
وكشفت المعلومات عن سيناريو آخر يجري التداول به وهو يقضي بدفع نواب الحاكم الاربعة إلى الإستقالة بعد انتهاء ولاية الحاكم، فيرد مجلس الوزراء برفض قبول استقالتهم ويكلفهم مع الحاكم المنتهية ولايته بالاستمرار في إدارة هذا المرفق ريثما يتم تعيين حاكم جديد.
ولفتت المعلومات إلى أن خطوة التكليف ليست تمديدا ولا تجديدا للحاكم ولا تحتاج بالتالي إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء بل يكفي ان ينال القرار أكثرية.
أخبار لبنان
رياض سلامة
مصرف لبنان
مجلس الوزراء
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