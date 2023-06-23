بيرم عرض مع السفير الإيراني قضايا تهم البلدين والتنسيق لزيارته الرسمية إلى إيران قريبا

بحث وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني في القضايا التي تهم البلدين وتنسيق الزيارة الرسمية التي من المزمع أن يقوم بها بيرم إلى إيران قريبا، لمناقشة قضايا العمل والتدريب المهني المعجل في قضايا النفط والغاز والذكاء الإصطناعي وتوقيع مذكرات تفاهم في هذه المجالات، لخلق فرص العمل للشباب اللبناني، والاطلاع عن قرب ومعاينة التجربة الإيرانية حول قضايا العمل والضمان الإجتماعي.