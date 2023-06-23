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المرتضى: نؤكّد دعمنا لفرنجية

أخبار لبنان
2023-06-23 | 12:19
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المرتضى: نؤكّد دعمنا لفرنجية
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المرتضى: نؤكّد دعمنا لفرنجية

ألقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، خلال احتفال الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسها، كلمة بإسم رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد المرتضى أن المجلس النيابي يجب الا يستوقفه شيءٌ عن ممارسة دوره، مشددا على على دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه وعلى أهمية اللجوء الى الحوار.
 

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