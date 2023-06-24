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لبنان لم يدرج على القائمة الرمادية في منظمة العمل المالي

أخبار لبنان
2023-06-24 | 03:39
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لبنان لم يدرج على القائمة الرمادية في منظمة العمل المالي
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لبنان لم يدرج على القائمة الرمادية في منظمة العمل المالي

لبنان لم يدرج على القائمة الرمادية في منظمة العمل المالي

لم تضع منظمة "فاتف" الدولية لمراقبة الجرائم المالية، لبنان على "القائمة الرمادية" للدول التي تواجه تدقيقا خاصًا وفقا لبيان صدر، بعدما أثار تقييم أولي متبادل مخاوف.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز في أيار إنه "من المرجح وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ومع ذلك، فإن القائمة المعدلة التي أُعلنت يوم الجمعة بعد اجتماع حزيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تشمل لبنان ولم يذكر مسؤولون من الوكالة الدولة خلال مؤتمر صحفي بعد بيانهم على القائمة.

وقال مصدر دبلوماسي اطلع على التقرير لرويترز الشهر الماضي، إن "قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للوكالة سجل لبنان علامة واحدة فوق العتبة ليكون مدرجًا باللون الرمادي خلال تقييم أولي".

لكن المصدر قال أيضا إن لبنان يسعى لتحسين نتيجته.

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