لودريان يختتم زيارته للبنان بلقاء بوحبيب

لودريان يختتم زيارته للبنان بلقاء بوحبيب

إختتم المبعوث الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية الأسبق جان إيف لودريان زيارته للبنان بلقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في الوزارة برفقة سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، ووضعه في أجواء لقاءاته مع الأطراف اللبنانيين، على أن يواصل إتصالاته قريبًا.



وحضر الإجتماع الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي ومدير مكتب الوزير وليد حيدر والدبلوماسي يوسف جبر.

