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الراعي زار أبرشية طرابلس المارونية والتقى عدداً من القيادات الطرابلسية النيابية والمدنية
أخبار لبنان
2023-06-24 | 07:28
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الراعي زار أبرشية طرابلس المارونية والتقى عدداً من القيادات الطرابلسية النيابية والمدنية
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الراعي زار أبرشية طرابلس المارونية والتقى عدداً من القيادات الطرابلسية النيابية والمدنية
الراعي زار أبرشية طرابلس المارونية
من طرابلس، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المجلس النيابي لان ينتخب رئيسا للجمهورية وقال الراعي إن المجلس لديه مرشحان محترمان.
وخلال احتفال باليوبيل الكهنوتيّ الذهبيّ والفضّي لعدد من كهنة طرابلس، ذكر الراعي بأن مقدمة الدستور تنص على ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية منبهاً الى أن مدينة طرابلس التى كانت تدعى ام الفقير اصبحت اليوم مدينة الفقراء.
وكان البطريرك الماروني استهل زيارته الرعوية للقاء فعاليات مدينة طرابلس بزيار أبرشية طرابلس المارونية، حيث التقى في دار المطرانية عدداً من القيادات الطرابلسية النيابية والمدنية وفاعليات من المدينة وأسف الراعي أن تتحوّل طرابلس مدينة العيش المشترك، إلى مدينة الفقراء.
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الراعي
أبرشية طرابلس المارونية
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