لو دريان في ختام زيارته لبنان: سأعمل على تسهيل الحوار بين اللبنانيين وسأعود قريبا

لو دريان: كل ذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الاساسية للبنان

أكد الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أجل لبنان جان إيف لو دريان في بيان وذلك في ختام زيارته إلى لبنان، أنه أراد خلال زيارته الاولى الاصغاء.



وأوضح أنه لذلك التقى بالسلطات المدنية والدينية والعسكرية بالاضافة إلى الممثلين عن كافة الاطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب.



واشار لو دريان إلى أنه سيرفع تقريرا إلى ماكرون فور عودته إلى فرنسا، كاشفا أنه سيعود إلى بيروت في القريب العاجل لانّ الوقت لا يعمل لصالح لبنان.



وقال:" سوف أعمل على تسهيل حوار بنّاء وجامع بين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حلّ يكون في الوقت نفسه توافقيا وفعّالا للخروج من الفراغ المؤسساتي والقيام بالاصلاحات الضرورية لنهوض لبنان بشكل مستدام، وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الاساسية للبنان".