وزارة الزراعة حول حريق منطقة تلة السن في عكار العتيقة: نعمل بكامل إمكاناتنا لتأمين الحماية للثروة الحرجية

أعلنت وزارة الزراعة في بيان أن "منطقة تلة السن في عكار العتيقة شهدت إندلاع حريق في منطقة حرجية كثيفة تحتوي على أشجار صنوبر وسنديان وبطم، وتوجهت على الفور فرق مأموري أحراج وزارة الزراعة في المنطقة، بالإضافة لفرق من الدفاع المدني، من أجل المباشرة بعمليات الإطفاء".ودعت الوزارة المواطنين إلى "التنبه خلال التنقل في الأماكن الحرجية وأخذ الإحتياطات اللازمة لعدم إندلاع حرائق مضرة بحياة المواطنين أولًا والثروة الحرجية ثانيًا، بالإضافة إلى متابعة الإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة وباقي الوزارات المختصة".وناشدت القوى المعنية وفرق الإطفاء والإنقاذ "البقاء على أهبة الإستعداد من أجل المساعدة في التخفيف من المخاطر التي قد تنتج جراء حدوث حريق".كما طالبت المواطنين بـ"المساعدة في التبليغ عن أي حريق لكسب الوقت ومحاولة سيطرة رجال الدفاع المدني باكرًا، وذلك من أجل تخفيف الضرر عن المخاطر المحدقة بمساحات لبنان الخضراء".وختمت وزارة الزراعة بيانها مؤكدة "تأهب جميع إداراتها ومأموري أحراجها من أجل القيام بواجباتها رغم قلة العديد منذ سنوات خلت"، ومعاهدة المواطنين أنها "ستعمل بكامل طاقاتها وإمكاناتها من أجل تأمين الحماية للثروة الحرجية في لبنان والحفاظ عليها".