مولوي في افتتاح سوق الخضار الجديد في طرابلس: لن نسمح لأيادي الشر ان تفتك بلبنان وبعلاقاته العربية

مولوي في افتتاح سوق الخضار الجديد في طرابلس: لن نسمح لأيادي الشر ان تفتك بلبنان وبعلاقاته العربية



أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي "إصرار الدولة على النهوض من الكبوة"، وقال: "لن نسمح لأيادي الشر ان تفتك بلبنان، وان تفتك بعلاقات لبنان العربية او ان تهدد سمعة لبنان ومصلحة لبنان وشعبه"، وشدد على "محاربة الجريمة والمخدرات لنمنع تصدير المخدرات ومكافحة آفة تصدير السموم وإعادة لبنان الى سمعته الحسنة واعادة تصدير منتجاتنا الزراعية والصناعية الى أسواق الدول العربية"، ولفت الى ان "الجريمة القائمة لا دين ولا طائفة لها، ويجب مكافحتها ومحاربتها ومحاكمتها، والمجرم مجرم لا يمكن الوقوف وراء دين او طائفة لحمايته".



كلام مولوي جاء خلال تمثيله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي رعى حفل افتتاح سوق الخضار الجديد في السقي الشمالي، الذي نظمته بلدية طرابلس.