العثور على جثة في بركة قريبة من جسر الخردلي

سحب فريق من الدفاع المدني مركز صور فجر اليوم جثة السوري "ا. م." 17 عاما، من بركة قريبة من جسر الخردلي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي وتأكيد سبب الوفاة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وفتحت عناصر من القوى الأمنية تحقيقا بالحادثة.