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عقيص للـLBCI: ما يجري اليوم في لبنان هو انقلاب حقيقي على الدستور.. وأي دعوة للحوار هي دعوة مفخخة

عقيص للـLBCI: ما يجري اليوم في لبنان هو انقلاب حقيقي على الدستور..

أكد النائب جورج عقيص أن "ما يجري اليوم في لبنان هو انقلاب حقيقي على الدستور وتعديل ضمني بموجبات أساسية بالدستور".



وقال عقيص في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إنه "باستطاعتنا التوافق على رئيس للجمهورية ولكن هذا الرئيس يمكن له أن يدعو الى حوار بعد انتخابه وبالتالي تشكيل حكومة".



وشدد على ان "أي دعوة للحوار هي دعوة مفخخة لأنها تؤجل عملية انتخاب رئيس".