نقابة عمال ومستخدمي مستشفيات البقاع استنكرت الاعتداء على مستشفى الراسي

نقابة عمال ومستخدمي مستشفيات البقاع: في كل مرة يتعرض الكادر العامل في المستشفيات إلى التعدي وكأن هذا الكادر يعيش في غابة

استنكرت "نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات" في البقاع الإعتداء الذي تعرض له قسم الطوارئ في "مستشفى عبد الله الراسي الحكومي" في حلبا.



وأشارت في بيان، إلى أنه "في كل مرة يتعرض الكادر العامل في المستشفيات إلى التعدي، وكأن هذا الكادر يعيش في غابة ولا يوجد من يدافع عنه"، مطالبة المراجع المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة بحق المعتدين لكي لا تتكرر هكذا حوادث.



وقالت: "إن الطواقم الطبية والتمريضية تقوم بواجباتها الطبية والإنسانية على أكمل وجه رغم تدني الأجور رغم الظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها القطاع الصحي وغيره من القطاعات العامة والخاصة، وهذه القطاعات وخصوصا الصحية تستحق الدعم والشكر بدلا من تعريضها للمخاطر والخسائر المادية والمعنوية".



وأضاف البيان: "نقف إلى جانب المستشفى، إدارة وعاملين، لتخطي جميع الصعوبات".