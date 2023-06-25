"بيبلوس للتعهدات الكهربائية" تحذر البلديات والدوائر الرسمية المتخلفة عن الدفع من قطع التيار نهائيا

"بيبلوس للتعهدات الكهربائية": لم يعد بإمكاننا الانتظار أكثر من ذلك

حذرت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لإمتياز كهرباء جبيل، البلديات والدوائر الرسمية المتخلفة عن الدفع، من "الإجراءات التي سوف تتبعها بحقهم وصولا الى القطع النهائي للتيار عنهم".



وأشارت في بيان، الى أنه "رغم المراجعات المتكررة الشفوية والخطية، على البلديات والدوائر الرسمية أن يتجاوبوا مع الكتب الموجهة لهم والمستلمة وفقا للأصول، لأن تنفيذ فصل التيار لكل من يتمنع عن تسديد فواتيره سيبدأ بتاريخ 15/7/20023 وابتداء من 1/7/2023 سنبدأ بالتقنين لكل من لا يبادر الى دفع فواتيره لحين تاريخ الفصل النهائي".



وقالت: "لم يعد بامكاننا الانتظار أكثر من ذلك، علينا موجبات للغير، وعلينا ايضا ضرائب ورسوم ملتزمين بدفعها، نعجز عن تحمل هذا التراكم من الفواتير غير المدفوعة، التي تجاوزت قيمتها 8 مليار ليرة لبنانية وستزداد شهريا في حال عدم الدفع وعدم فصل التيار".



وأضافت: "اننا نتحمل من مالنا الخاص شهريا مبالغ كبيرة بمئات الملايين عن مشتركين معدومين ماديا، ولا يمكن إلغاؤها لتغطية فواتير البلديات والدوائر الرسمية غير المدفوعة".



وطلبت "التفهم والتجاوب لما فيه خير ومصلحة الجميع".