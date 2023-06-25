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الراعي: لبنان يتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية
أخبار لبنان
2023-06-25 | 05:27
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الراعي: لبنان يتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية
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الراعي: لبنان يتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية
الراعي: لبنان يتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية
رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن "لبنان كدولة يتفكّك بسب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية"، معتبرًا أنّ عمليّة انتخاب رئيس الجمهورية "سهلة للغاية، إذا سلك المجلس النيابيّ الطريق المؤدّي إليه، فهو سهل ومستقيم أعني بتطبيق الدستور".
وأشار الراعي خلال عظة ألقاها في دير مار يوحنّا المعمدان- حراش إلى أنّه "صلّين من أجل شعب لبنان الذي يفتقر يومًا بعد يوم بسبب السياسيّين الذين يهملون كلّ قدرات البلاد وإمكانيّاتها، وهم أنفسهم مسؤولون وحدهم عن إفقار شعب لبنان وإذلاله وتهجيره من وطنه وتجويعه".
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