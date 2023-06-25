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وزير المهجرين بحث مع وزير الداخلية السوري سبل تعزيز التعاون في ملف عودة اللاجئين

أخبار لبنان
2023-06-25 | 05:51
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وزير المهجرين بحث مع وزير الداخلية السوري سبل تعزيز التعاون في ملف عودة اللاجئين
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وزير المهجرين بحث مع وزير الداخلية السوري سبل تعزيز التعاون في ملف عودة اللاجئين

الرحمون: سوريا قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة اللاجئين الى وطنهم

بحث وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين مع وزير الداخلية السوري محمد الرحمون سبل تعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين. 
 
وأكد الرحمون أن "سوريا قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة اللاجئين الى وطنهم وكذلك معالجة أوضاعهم بالمراكز الحدودية وحل جميع المشكلات التي تعترضهم".
 
من جهته، أكد شرف الدين أن "هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة وللتطورات الحاصلة حيث التواصل مع الدولة السورية واجب وضروري للوصول الى خطوات متقدمة في هذا الملف، انطلاقا من الخطة التي تم وضعها وتقديمها الى مجلس الوزراء بغية تسهيل عودتهم الآمنة والكريمة".

أخبار لبنان

عصام شرف الدين

محمد الرحمون

اللاجئين السوريين

سوريا

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