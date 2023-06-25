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حسين الحاج حسن: الانقسام السياسي الحاد في البلد لا يمكن أن يؤدي الى انتخاب رئيس

رأى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، أن الانقسام السياسي الحاد في البلد لا يمكن أن يؤدي الى انتخاب رئيس.