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حسين الحاج حسن: الانقسام السياسي الحاد في البلد لا يمكن أن يؤدي الى انتخاب رئيس

أخبار لبنان
2023-06-25 | 08:03
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حسين الحاج حسن: الانقسام السياسي الحاد في البلد لا يمكن أن يؤدي الى انتخاب رئيس
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حسين الحاج حسن: الانقسام السياسي الحاد في البلد لا يمكن أن يؤدي الى انتخاب رئيس

رأى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، أن الانقسام السياسي الحاد في البلد لا يمكن أن يؤدي الى انتخاب رئيس. 

أخبار لبنان

حسين الحاج حسن

انتخاب

رئيس

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