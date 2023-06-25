تيمور جنبلاط رئيسًا للحزب التقدمي الاشتراكي: لإتمام الاستحقاق الرئاسي بعيداً من جبهات الرفض ومن أجل إصلاح اقتصادي

تيمور جنبلاط رئيسًا للحزب التقدمي الاشتراكي: ليكن لدينا الشجاعة في التعبير عن أفكارنا ودعوتي اليوم الى شراكة ومساوة حقيقية مع المرأة



أكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط المضي في دروب العمل "لإتمام الاستحقاق الرئاسي بعيداً من جبهات الرفض ومن أجل إصلاح اقتصادي وحقوق المواطن وكرامته".



وقال: "أدعوكم جميعا الى تكريس حقيقة الحزب روحًا واحدة وردم الكوة بين الاجيال والتمسك بالصدق في علاقاتنا بعيدًا من التعصب وأدعوكم الى احتضان الجيل الجديد واعطائه الفرصة التي يستحقها في الحزب".



وجدد "العهد" في كلمته، بعد انتخابه رئيسًا للحزب التقدمي الاشتراكي، لفكرة كمال جنبلاط "الانسانية، الحرة، الجامعة والمتنوعة"، قائلاً: "أعرف صعوبة مهمة الحفاظ على الارث وتطوّر الاجيال والتطور لا يكون بإنكار الماضي بل بالاستفادة من التجارب".



واضاف: "ليكن لدينا الشجاعة في التعبير عن أفكارنا ودعوتي اليوم الى شراكة ومساواة حقيقية مع المرأة".



وتوجّه لوالده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، قائلًا: "ستبقى القدوة والمثال، ستبقى الملهم والمرجع والرمز"، مشدّدًا على أنّ المسيرة مستمرة، "مسيرة كمال جنبلاط".

وكان النائب تيمور جنبلاط قد فاز برئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي بالتزكية وفاز ظافر ناصر بأمانة السر بالتزكية أيضاً، أما حبوبة عون وزاهر رعد فأصبحا نائبين لرئيس الحزب.