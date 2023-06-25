كرم لـ"الاحد مع ماريو": معركتنا ليست شخصية مع فرنجية

شدد النائب فادي كرم على أن حزب القوات اللبنانية لا يخوض معركة شخصية مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بل مع أي مرشح من محور الممانعة.



ورأى كرم، لبرنامج "الاحد مع ماريو" عبر الـLBCI، أنه ربما يكون فرنجية ضحية ثنائي أمل-حزب الله من خلال طريقة ترشيحه وهذا الامر احتمال لا أكثر، معتبرا أن مرشح الثنائي سيكون استمرارية لفترة سابقة.



وقال:" السعودية كانت واضحة منذ البداية أن اي مرشح يأتي من محور الممانعة مرفوض".



وأوضح كرم أن الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان كان مستمعا خلال زيارته إلى لبنان، لافتا إلى أنه كان يسأل عن تصور كل طرف للخروج من الأزمة الرئاسية.



وأكد كرم أن التقاطع الذي حصل بين عدد من الكتل النيابية ونواب المعارضة والمستقلون يعني "أننا منفتحون على التقاطع مع من يشاركنا في نظرتنا السياسية".