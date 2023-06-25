مسعد لـ "الاحد مع ماريو": أراهن على الداخل والحوار يعني التقاطع على مرشح ثالث

أكد النائب شربل مسعد أنه مع لبننة الاستحقاق الرئاسي، معتبرا أن أي تدخل من الخارج لن يبدّي المصلحة اللبنانية.



كما أكد مسعد، في حديث لبرنامج "الاحد مع ماريو" عبر الـLBCI ، أنه يراهن على الداخل، معتبرا أن الحوار بين الفرقاء السياسيين يعني التقاطع على مرشح ثالث، وطالب بنقاش وحوار تحت قبّة البرلمان اللبناني.



واعتبر أنه عندما طرحت فرنسا فكرة مبادرتها الرئاسية كان عليها أن تأخذ برأي المسيحيين قبل اطلاقها.



وشدد مسعد على أنه لا يمكن على المعارضة أن توصل شخص إلى الرئاسة مع استبعاد ثنائي أمل-حزب الله.