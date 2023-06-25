يوسف سعادة لـ"الاحد مع ماريو": لم نسمع من لو دريان أن الفرنسيين تَخلّوا عن فرنجية

كشف الوزير السابق يوسف سعادة أن تيار المردة لم يسمع من الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان حتّى تلميحاً الى أن الفرنسيين تَخلّوا عن رئيس التيار سليمان فرنجية.



وشدد، في حديث لبرنامج "الاحد مع ماريو" عبر الـLBCI، على أننا مستعدون لأي حوار جدّي بين اللبنانين، موضحا أن فرنجية وفي حال وصوله الى الرئاسة سيتلاقى مع جميع اللبنانيين في نصف الطريق لإنقاذ البلد وسيكون رئيسا لكل لبنان.



وأشار سعادة إلى أن سليمان فرنجية مرشح قاعدته الشعبية وليس مرشح احد وهو مرشح طبيعي وكان في ٢٠٠٤ و٢٠١٦ وهو ليس مرشح امل ولا مرشح حزب الله لكنه مدعوم من المقاومة وهو علانية حليف امل وحزب الله.



وكشف الوزير السابق سعادة أن جيع المرشحين الرئاسيين اجتمعوا بحزب الله، وبعضهم قدّم ضمانات للحزب.



وشدد على أنه لا يمكن طرح مرشح من دون معرفة برنامجه، معتبرا أنه كان من واجب جهاد ازعور ان يعلن برنامجه لكل اللبنانيين.