موظفو الإدارة العامة: تمديد الإضراب اليوم وغدا والخطوات المقبلة بعد الأضحى

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنه "نظرا لبدء عطلة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء في 28 الحالي يمدد الإضراب خلال يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 منه، على أن يصدر بيان يحدد الخطوات المقبلة".